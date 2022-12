Si schianta contro un tir sull'A1, morto militare veronese di 51 anni

È un militare veronese di 51 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 6 dicembre, sull'autostrada A1 Roma-Napoli. L'uomo ha perso la vita nello scontro con tir intorno alle 8.30, come riportato da Frosinone Today. L'impatto si è verificato nella corsia in direzione sud, tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, in provincia di Frosinone.

A soccorrere il 51enne è intervenuto il personale sanitario che però non ha potuto far nulla per salvarlo. E a supportare le operazioni sono arrivati sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

L'incidente è stato causato molto probabilmente dalla fitta nebbia ed ha dato origine ad una serie di tamponamenti a catena tra una quindicina di mezzi. Solo il 51enne veronese però ha perso la vita, mentre per gli altri automobilisti non sono state rilevate gravi conseguenze. Pesanti, invece, le conseguenze per il traffico lungo il tratto autostradale interessato dagli incidenti.