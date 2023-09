In gravi condizioni il 24enne finito con lo scooter contro un trattore

È un 24enne di Sona il giovane rimasto gravemente ferito nello scontro di ieri, 3 settembre, tra uno scooter e un trattore. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento dove ieri è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero visti i traumi riportati nell'incidente.

Il 24enne era alla guida dello scooter e stava percorrendo Via Casella. Su quella stessa strada procedeva anche il trattore di un agricoltore, il quale da Via Casella ha svoltato verso Via Quaiara, una strada bianca che si trova all'altezza del campo da calcio del Sona. Proprio mentre il trattore stava girando, lo scooter gli è finito contro.

Le condizioni del giovane sono apparse molto gravi ai soccorritori arrivati con ambulanza e auto medica. Ed immediatamente è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 per trasportare celermente il ferito a Verona.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi ed hanno interrogato il guidatore del trattore. Saranno i poliziotti a chiarire la dinamica di un incidente, le cui cause sono ancora ignote.