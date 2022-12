Scontro tra mezzi pesanti: giovane muore sul colpo e due feriti gravi

Un ragazzo morto e due feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni. È tragico il bilancio dello scontro tra due mezzi pesanti avvenuto oggi pomeriggio, 1 dicembre, a Verona. È stato fortissimo l'impatto tra un camion e furgone, più o meno all'altezza del civico 66 di Strada dell'Alpo. Per ricostruirne la dinamica, sono al lavoro gli agenti della polizia locale, mentre i vigili del fuoco e gli operatori del 118 si sono occupati dei feriti e anche dell'accertamento del decesso.

Nell'incidente ha infatti perso la vita un 16enne che viaggiava insieme al padre e al fratellino nel furgone. L'uomo era alla guida del veicolo, ridotto ad un rottame dello scontro con l'autocarro. Il giovane è morto sul colpo, mentre il padre ed il bambino di 7 anni presente sul mezzo hanno rimediato gravi ferite e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. A soccorrerli, insieme ai vigili del fuoco: due ambulanze, un'auto medica e l'elicottero del 118. Mentre gli agenti della polizia locali hanno dovuto chiudere per ore Strada dell'Alpo per permettere le operazioni di soccorso e per indagare sulle cause del sinistro.