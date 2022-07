Pedalava sulla sua bici e un'auto l'ha travolta, 15enne muore in ospedale

Era stata investita da un'auto ieri mattina, 21 luglio. E gli operatori del 118 erano anche riusciti a rianimarla. Con l'elicottero era stata stata trasportata nel reparto di terapia intensiva di Borgo Trento. La sua vita era appesa a un filo e purtroppo quel filo si è spezzato. È morta questa mattina in ospedale la 15enne travolta ieri da una Volkswagen Golf vicino all'abitazione da cui era uscita in bicicletta.

L'incidente è avvenuto verso le 8 del mattino di ieri a Terrazzo, sulla Strada Provinciale 41. Proprio su quella strada sbuca Via Carezze, dove la studentessa viveva insieme alla sua famiglia. La giovane si era preparata per uscire. I suoi amici la attendevano al parco e lei per raggiungerli era salita sulla sua bici. La 15enne, però, non ha potuto pedalare molto perché sulla SP 41 un'auto l'ha investita in pieno. La ragazzina è finita sul parabrezza della vettura e poi il suo corpo è stato sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto.

Priva di sensi, la giovane è stata soccorsa dai medici e dagli infermieri del 118 arrivati con le ambulanze. Nel frattempo, i carabinieri del nucleo operativo di Legnago si sono occupati della gestione del traffico e dei primi rilievi. Rianimata e stabilizzata, la 15enne è stata poi trasportata all'ospedale di Borgo Trento in elicottero. Le sue condizioni erano state giudicate critiche e purtroppo la giovane studentessa non si è più ripresa ed è morta questa mattina.

Per accertare la dinamica dell'incidente mortale sono ora al lavoro i carabinieri, che ieri hanno raccolto tutti i dettagli utili dal luogo dell'incidente, hanno ascoltato i testimoni ed hanno sequestrato l'auto che ha investito la vittima.