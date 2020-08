Ferito in un incidente con il parapendio e portato in ospedale in elicottero

Una persona è rimasta ferita nel primo pomeriggio di martedì in seguito ad un incidente con il parapendio che si è verificato a Malcesine, nella zona del Monte Baldo.

Stando alle prime informazioni, il tutto sarebbe avvenuto in località Tratto Spino. Sul posto si è diretto un elicotero del 118 di Trento, che ha soccorso il ferito e lo ha poi condotto all'ospedale trentino per le cure del caso.

