Il marito muore in un incidente, l'appello di Desiree: «Cerco testimoni dell'episodio»

«Faccio appello al vostro senso civico», inizia così la richiesta di aiuto affidata ai social da parte della moglie della vittima di un incidente mortale in moto avvenuto lo scorso 11 luglio nel Comune di Zevio, per la precisione lungo la strada Transpolesana: «Cerco testimoni - spiega infatti Desiree nel suo messaggio pubblico - per un grave incidente stradale avvenuto il giorno 11/07/2020 in Comune di Zevio alle ore 03.30 circa del mattino sulla SS434 (Transpolesana) tra il Km 9+000 e il Km 8+000 in direzione Verona. L’incidente, purtroppo, ha causato il decesso di mio marito Loris Brognoli mentre era alla guida della sua Harley Davidson».

La moglie di Loris si appella quindi a tutti coloro i quali abbiano avuto eventualmente modo di assistere al drammatico episodio o si siano ritrovati nei paraggi in seguito e siano a conoscenza di informazioni utili: «Prego vivamente chiunque abbia assistito all’incidente e/o abbia potuto annotare la targa di eventuali altri veicoli coinvolti e comunque abbia notizie in riferimento alla dinamica del sinistro e/o sia intervenuto successivamente sul luogo per soccorrere mio marito, di fornirmi tutte le informazioni di cui dispone al fine di aiutarmi a comprendere quanto realmente accaduto. Potete contattarmi tramite e-mail (desiree.marzari@libero.it). Vi ringrazio sin d’ora e, infine, - conclude il suo messaggio Desiree - vi chiedo la cortesia di condividere e diffondere questo annuncio poiché maggiore sarà la sua diffusione, maggiori saranno le possibilità di ottenere utili informazioni».