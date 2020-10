Incidente sul lavoro a Isola Rizza: un uomo portato in ospedale

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, presso il Comune di Isola Rizza a seguito di un incidente sul lavoro. L'episodio, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto quando erano da poco passate le ore 10 nei pressi di via San Fermo.

In base a quanto riportato dai soccorritori, intervenuti con un'ambulanza oltre che con l'elicottero, al loro arrivo avrebbero trovato un uomo "travolto" da un muro in calcestruzzo. Il ferito, le cui lesioni vengono definite di «media gravità», è stato quindi trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure del caso.

Presenti sul posto anche i carabinieri ed i tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro), intervenuti per procedere nei rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.