Incidente sul lavoro in un cantiere edile: 58enne portato d'urgenza in ospedale

Una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dopo un infortunio sul lavoro avvenuto in Valpolicella nella mattinata di lunedì.

Stando a quanto appreso, l'episodio si è verificato in un cantiere edile situato in via Praele a Prognol, una frazione di Marano, poco prima delle ore 10. Sul posto si è diretto il personale del 118 con elicottero ed ambulanza per soccorrere l'operaio rimasto ferito, il quale, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato condotto in codice rosso al Polo Confortini.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.30 - A rimanere ferito alla testa da un gancio del muletto con cui doveva spostare una lastra di pietra è un operaio di 58 anni, il quale sarebbe sempre rimasto cosciente.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Negrar e il personale Spisal, che si occupa degli accertamenti del caso.