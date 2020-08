Incidente sul lavoro: scivola a terra mentre pulisce il trattore e finisce in ospedale

Nel pomeriggio di sabato 22 agosto i carabinieri di Nogara sono intervenuti insieme ai soccorritori del 118, giunti con l'elicottero, un'automedica e l'ambulanza, a seguito di un incidente sul lavoro. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 16 circa, all'interno di un campo nel Comune di Sorgà situato in via Zucche.

Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai militari dell'Arma, un operaio, cittadino di origine romena, mentre stava pulendo un trattore dell’azienda agricola per la quale lavora, sarebbe scivolato a terra. In seguito alla caduta l'uomo sarebbe rimasto ferito alla schiena. Il giovane è stato dunque trasportato tramite l'elisoccorso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure sanitarie del caso. Accolto presso la struttura ospedaliera in codice giallo, il ragazzo non verserebbe in pericolo di vita.