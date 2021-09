Traffico ferroviario sospeso a Mattarello, disagi sulla linea Bolzano-Verona

L'aggiornamento delle 9 di questa mattina, 6 settembre, non ha aggiunto nulla a quello che la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) aveva già comunicato. «Dalle 8.15 sulla linea Bolzano-Verona, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Mattarello per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti».

L'incidente ferroviario ha imposto una riprogrammazione delle corse. E quindi, per i viaggiatori di Verona Porta Nuova è il secondo giorno consecutivo di disagi. Ieri, erano stati i collegamenti con la Lombardia ad essere ridotti a causa di uno sciopero del personale di Trenord. Oggi, invece, sono i treni che arrivano o che vanno in Trentino e in Alto Adige a non essere sicuri.

Per quel che riguarda gli arrivi, sono stati cancellati due treni regionali provenienti da Bolzano e che sarebbero dovuti arrivare a Verona alle 9.54 e alle 10.58. Il treno regionale proveniente da Fortezza non arriverà alle 10.14, ma potrebbe arrivare con 40 minuti di ritardo. E anche per il Frecciarossa da Bolzano, l'arrivo a Verona per le 10.20 potrebbe subire un ritardo di mezz'ora.

Meno problemi per le partenze. Al momento, non sono previste cancellazioni in mattinata. Ed il regionale diretto a Bolzano delle 11.06 dovrebbe partire con 10 minuti di ritardo.