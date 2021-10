Incidente di caccia a Zevio, Oipa: «Attività venatoria è problema di sicurezza pubblica»

Ieri mattina, 17 ottobre, a Santa Maria di Zevio, i pallini di un proiettile sparato da un cacciatore hanno ferito a un occhio una donna mentre passeggiava. La donna non rischia la vita ed è stata ricoverata all'ospedale di Borgo Trento, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire quello che appare come il terzo incidente di caccia avvenuto nel Veronese dall'apertura della stagione venatoria.

E mentre il presidente di Federcaccia Verona Alessandro Salvelli raccomanda attenzione e prudenza ai suoi associati, rilevando al tempo stesso che il numero degli incidenti è molto basso se paragonato al numero dei cacciatori, l'Oipa (Organizzazione internazionale per la protezione animali) chiede a Governo e Parlamento di valutare seriamente le conseguenze dell'attività venatoria sulla sicurezza pubblica. «La caccia causa ogni anno morti e feriti, spesso non cacciatori, colpevoli solo di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, per esempio facendo una passeggiata in un bosco - ha commentato il presidente di Oipa Massimo Comparotto - Quello delle vittime della caccia è un tema ancora poco considerato dalle istituzioni. Eppure, dato il conteggio delle vittime, Governo e Parlamento dovrebbero iniziare a riflettere sul problema di sicurezza pubblica evidenziato da questi incidenti. Quante vittime umane, senza considerare gli animali, dovrà ancora fare l’attività venatoria prima che questa circostanza diventi un allarme sociale? Occorrerebbe un giro di vite legislativo per eliminare alla radice questo grave problema di sicurezza pubblica».