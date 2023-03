Aerei militari si scontrano in missione di addestramento, morto pilota veronese

Il prossimo 18 agosto avrebbe compiuto 46 anni. Era nato a Legnago ed era entrato nell'aeronautica nel 1999, superando il 119simo corso per allievi ufficiali piloti di complemento. Con le sue 2.600 ore di volo era diventato un pilota istruttore abilitato e proprio su un'aereo ha trovato la morte questa mattina, 7 marzo.

Ha origini veronesi una delle due vittime dell'incidente aereo avvenuto poco prima di mezzogiorno sul cielo di Colle Fiorito, una frazione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Due aerei U-208 del 60esimo stormo di Guidonia dell'aeronautica militare si sono scontrati in volo, senza lasciare scampo ai due piloti. Una delle due vittime è il maggiore Marco Meneghello, di Legnago. L'altra è il tenente colonnello Giuseppe Cipriano.

Secondo una prima ricostruzione, riportata da Lorenzo Nicolini su Roma Today, Meneghello e Cipriano erano impegnati insieme ad altri due piloti nell'ambito di una missione di addestramento. In tutto, dunque, erano quattro gli aerei militari U-208 in volo sopra la periferia di Roma. E due di questi velivoli, per cause ancora in fase di accertamento, hanno sbattuto uno contro l'altro, facendo precipitare le carcasse dei due aerei su un'auto parcheggiata e su un grande prato a Guidonia. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma purtroppo i due piloti che si sono scontrati hanno perso la vita.

Oltre ai soccorsi militari, sono intervenuti anche agenti di polizia, carabinieri della compagnia di Tivoli, vigili del fuoco e personale del 118, ma non è stato possibile salvare Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello.

Sull'incidente, la Procura di Tivoli avvierà una indagine. E accertamenti saranno svolti anche dall'ispettorato aeronautica.