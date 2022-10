Cessna caduto nel Mantovano: morta veronese 34enne, feriti marito, cognata e pilota

È la veronese Francesca Pippa la vittima dell'incidente aereo capitato ieri, 2 ottobre, in provincia di Mantova. La donna di 34 anni aveva noleggiato un Cessna 172M insieme al marito veneziano Valentino Mosca e alla sorella di lui Lara Mosca, la quale vive in provincia di Padova. Alla guida del velivolo, il 39enne di Pescantina Marco Bonafini, un pilota esperto. I quattro sono precipitati a Ponteventuno, la località di Curtatone dove si trova il campo di volo da cui i quattro erano partiti intorno alle 10. La caduta è avvenuta durante la fase di rientro dalla gita aerea, poco prima delle 14, ed è stata fatale per Francesca Pippa, mentre il pilota e gli altri due passeggeri sono rimasti feriti.

L'allarme è stato dato da un residente della zona che ha visto l'aereo precipitare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mantova, i carabinieri di Curtatone e i colleghi del capoluogo oltre agli operatori del 118. Il personale sanitario non ha potuto far nulla per la 34enne veronese, morta sul colpo, mentre i tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mantova, Cremona e Brescia. Tutti e tre sono stati ricoverati in codice rosso e in gravi condizioni per i diversi traumi subiti.

Sul luogo dell'incidente è stato inviato anche un ispettore dell'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, la quale ha aperto un'inchiesta. E un secondo fascicolo sulla caduta del Cessna è stato aperto anche dalla Procura di Mantova, che coordinerà le indagini delle forze dell'ordine. Nessuna ipotesi sulle cause dello schianto che ha distrutto il velivolo al momento viene esclusa. Cause che possono consistere in un guasto tecnico oppure anche in un errore del pilota.