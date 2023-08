Precipita con l'aereo in un campo agricolo di Dossi, morto pilota di 78 anni

Carlo Aurenghi, pilota veronese di 78 anni, è morto precipitando con un aereo nella provincia scaligera.

L'uomo era alla guida di un Tecnam P92. Era partito alle 18 di ieri pomeriggio, 26 agosto, da un campo di volo di Roverbella, nel Mantovano. E subito dopo si erano però perse le sue tracce.

Il velivolo è stato ritrovato questa mattina a Isola della Scala, in località Dossi, su un terreno agricolo in aperta campagna. Il corpo della vittima senza vita è stato estratto dalle lamiere del velivolo e trasportato all'ospedale di Borgo Trento per l'autopsia.

Non sono note le cause dell'incidente, sul quale indagano i carabinieri di Villafranca con personale dell'Ensv (Ente nazionale sicurezza volo).