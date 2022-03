Incidente aereo sul Monte Legnone, aperta indagine per omicidio colposo

Disastro aviatorio colposo, lesioni ed omicidio colposo. Sono questi i reati su cui la Procura della Repubblica di Lecco sta indagando per l'incidente aereo avvenuto mercoledì scorso, 16 marzo, sul Monte Legnone. L'inchiesta, aperta al momento contro ignoti, è stata affidata ai carabinieri e servirà «ad accertare le effettive cause e le responsabilità dell'incidente in cui ha perso la vita uno dei piloti», hanno spiegato i militari dell'Arma in una nota riportata da Matteo Bonacina di LeccoToday.

Il pilota che ha perso la vita si chiamava Dave Ashley, era di nazionalità britannica, aveva 49 anni era aveva fatto parte della Royal Air Force (Raf). Con lui, a bordo del jet Aermacchi M346, volava anche il 53enne veronese trasferitosi a Torino Giampaolo Goattin. Il pilota italiano si è miracolosamente salvato ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato dichiarato fuori pericolo.

A causare l'incidente dovrebbe essere stata un'avaria del velivolo, di cui i piloti si sarebbero accorti in tempo. I due avrebbero infatti scelto il Monte Legnone come punto per un atterraggio di emergenza proprio perché lontano dai centri abitati, minimizzando così i rischi per le altre persone.

La ricerca dell'ipotetico guasto è stata affidata agli ispettori della Leonardo, società che produce gli Aermacchi M346. Ma una seconda commissione d'inchiesta avrà lo stesso compito e sarà nominata dall'Ispettorato della sicurezza del volo dell'Aeronautica miliare.

Tutte le parti del jet precipitato sono da considerarsi sotto sequestro, in quanto utili alle indagini. Non facile però il compito di recuperarli sul Legnone, la cima più alta delle montagne lecchesi. Il recupero è quindi affidato ad un consulente scelto dalla Procura. Procura che ha già disposto l'autopsia sul corpo di Dave Ashley.