Lutto e bandiere a mezz'asta per i funerali dei piloti Cipriano e Meneghello

Tutte le basi dell'Aeronautica Militare italiana oggi, 10 marzo, hanno le bandiere a mezz'asta. «Un segno di cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici del gruppo Volo a Vela e ai colleghi del 60esimo Stormo per la perdita del colonnello Giuseppe Cipriano e del tenente colonnello Marco Meneghello, i due ufficiali piloti deceduti nell'incidente aereo nei cieli di Guidonia», si legge sulla pagina Facebook dell'Aeronautica.

Oggi, infatti, è il giorno dei funerali di Giuseppe Cipriano e del veronese Marco Meneghello. Il rito verrà celebrato alle 16, nella parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in Piazza Lauretana a Guidonia. Chiesa intitolata alla santa protettrice di tutti gli aeronauti. Ed anche a Guidonia oggi le bandiere sono a mezz'asta ed è giorno di lutto cittadino, come riportato da Roma Today.

Meneghello, classe 1977, era nato a Legnago e, dopo il funerale di oggi, i suoi resti saranno portati nel Veronese, dove si cercherà di onorare la sua figura. Una figura già onorata a parole dalle istituzioni locali, regionali e nazionali, soprattutto per il gesto compiuto dal pilota mentre stava precipitando con il suo aereo.

Meneghello è morto martedì scorso insieme al colonnello Cipriano. I due erano impegnati, insieme ad altri piloti, in un volo di addestramento sopra Guidonia, in provincia di Roma. Durante la fase di atterraggio, i velivoli U-208 Siai Marchetti di Meneghello e Cipriano si sono scontrati per cause ancora in accertamento. Cadendo, i due ufficiali hanno avuto la prontezza di limitare al massimo i danni collaterali. Cipriano si è schiantato in una zona rurale di Colle Fiorito, una frazione di Guidonia. Meneghello è invece precipitato nel centro abitato, schivando gli edifici e finendo sopra un'auto parcheggiata. Una manovra che ha evitato la morte e il ferimento di civili.

Ed anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha espresso tutta la sua vicinanza e quella della comunità veronese alla famiglia del maggiore Marco Meneghello.

L'ufficiale era stato in municipio nell'ottobre 2021. Nella Sala Arazzi, insieme ai colleghi dell'aeroporto militare, aveva presentato il corso di cultura aeronautica, progetto che ha visto insieme Ministero della Difesa e Miur per far conoscere e avvicinare i giovani al mondo del volo, delle emozioni che regala ma anche dell’impegno e della competenza che richiede.

Un centinaio gli studenti delle scuole superiori veronesi tra il 18 e il 28 ottobre 2021 hanno partecipato all’iniziativa. Verona è stata infatti una delle sei città italiane scelte per il corso con l’aeroporto di Boscomantico come punto di riferimento. Un’iniziativa che ha trovato il pieno supporto del Comune.