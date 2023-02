Scoppia un incendio in una villetta: i vigili del fuoco portano in salvo una donna

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i pompieri sono accorsi a Villa Bartolomea per domare le fiamme divampate in una villetta: la signora residente aveva trovato rifugio in bagno ed è stata soccorsa dal personale giunto sul posto

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nella notte tra mercoledì e giovedì, per un incendio divampato in un'abitazione di Villa Bartolomea. Intorno all'ora di mezzanotte, infatti, è arrivata l'allerta alla centrale operativa del 115, per del fumo che è stato visto fuoriuscire da una villetta.

Sul posto si sono dunque diretti i pompieri di Legnago con un'autopompa e da Verona con un'autobotte e un'autoscala, i quali sono entrati nella casa per portare in salvo una signora residente, che aveva trovato riparo dalle fiamme nel bagno: la donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari, presenti sul posto con un'ambulanza.

I vigili del fuoco si sono poi messi al lavoro per estinguere il rogo, che aveva interessato alcuni locali dell'immobile, e mettere in sicurezza l'intero stabile: a causa dai danni provocati dall'incendio, la casa è stata però dichiarata inagibile.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle ore 4, mentre sono ancora in corso le indagini per accertare le cause dell'episodio.