Scoppia un incendio in un appartamento di Villafranca: mansarda in fiamme

Nella prima serata di ieri, venerdì 4 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento. Ad andare a fuoco intorno alle ore 19.05, secondo quanto si apprende, sarebbe stata una mansarda in via Quadrato nel Comune di Villafranca.

I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti con tre mezzi, di cui un'autoscala e dodici uomini. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme che interessavano gli arredi della mansarda e che avevano coinvolto anche parte del tetto in legno dello stabile.

Si è reso necessario scoperchiare una falda di circa 40 metri quadrati di tetto, per poter così fermare le fiamme ed evitare il coinvolgimento di tutto il tetto. Lo stabile ha subìto solo danni parziali che non hanno coinvolto il piano sottostante pertanto non si è reso necessario evacuare la famiglia che abita l'immobile. Il lavoro di spegnimento e messa in sicurezza è terminato intorno alla mezzanotte e mezza.