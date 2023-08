Incendio nella notte in un edificio di viale Piave: domato dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella zona di viale Piave, a Verona, poco dopo la mezzanotte di giovedì 3 agosto, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

Le fiamme, riferiscono dal Corpo, si sono sviluppate in uno stabile che in passato ospitava un'officina meccanica: l'edificio attualmente si trova in stato di abbandono e occasionalmente verrebbe utilizzato come ricovero da senza fissa dimora.

A bruciare sarebbero stati mobilio e suppellettili di quelli che una volta erano i locali adibiti ad uffici dell'azienda, situati tra il secondo e il terzo livello.

Partiti da Verona con autopompa, autobotte, autoscala e 9 uomini, i pompieri hanno lavorato fino alle 4 del mattino del spegnere il rogo, verificare che non vi fosse nessuno al suo interno, effettuare la bonifica dei tre piani della palazzina e mettere in sicurezza l'intera area.

Lo stabile, nonostante il rogo, non ha subito danni strutturali importanti. Sul posto sono intervenute anche polizia locale e Polfer.