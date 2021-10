Incendio nella notte: le fiamme divampano nel cantiere di una palazzina

Fortunatamente non erano presenti operai e nessuno è rimasto nel rogo esploso in via Bionde, a Verona, nella serata di lunedì. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino a tarda notte per mettere la zona in sicurezza

Un incendio divampato in un cantiere edile di Verona nella serata di lunedì, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Andare a fuoco intorno alle ore 20 in via Bionde, è stata parte della struttura e del cappotto della palazzina in fase di ristrutturazione. I pompieri, giunti sul posto con 5 mezzi tra cui un autoscala e 16 uomini, hanno lavorato fino alle 01.30 per domare le fiamme e mettere in sicurezza il cantiere.

Fortunatamente nessun operaio era presente sul posto al momento del rogo e non sono stati registrati feriti, mentre sono in corso le indagini per determinarne le cause. Non ancora quantificati i danni.