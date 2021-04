Incendio a Veronella, prende fuoco un rustico: intervento dei pompieri

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 aprile alle ore 7.20 circa, i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e della sede centrale di Verona, sono intervenuti per l'incendio di un edificio rustico con tetto in legno situato nel Comune di Veronella, in piazza G. Marconi, adibito a deposito. I pompieri si sono diretti sul posto con tre mezzi e nove unità per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

I vigili del fuoco spiegano che è stato necessario il cambio del personale con il turno montante dopo le 8, in quanto le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto intorno alle ore 13. Fortunatamente non ci sono persone rimaste ferite nell'episodio e lo stabile è stato reso inagibile. Sul posto è giunto anche il personale della polizia locale e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Veronella.