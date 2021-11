Famiglia svegliata dal fumo in casa, si rifugia in giardino e chiama i pompieri che domano l'incendio

Erano circa le 5 di notte quando gli inquilini di un'appartamento di via Gentilin, a Verona, sono stati svegliati dal fumo che stava invadendo la casa.

La famiglia è riuscita rapidamente a mettersi in salvo in giardino e ha chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e sette unità, le quali sono riuscite ad avere ragione delle fiamme che si erano sviluppate nella zona giorno.

Fortunatamente non si contano feriti, ma il nucleo familiare, composto da sei persone tra cui alcuni minori, dovrà temporaneamente trovare un alloggio altrove a causa dei danni provocati dal rogo e dal fumo.