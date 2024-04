Fa in tempo a sganciare il rimorchio, prima che le fiamme divampino sul trattore

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento intorno alle 8.30 di sabato, per l'incendio divampato su di un mezzo agricolo che percorreva la Sp 34 in località Crocetta, a Marano di Valpolicella.

Mentre percorreva la provinciale, il conducente si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso per sganciare il rimorchio, mentre il trattore iniziava ad andare a fuoco.

Giunti da Verona con un autopompa e 5 operatori, i pompieri hanno lavorato, utilizzando del liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo.

Durante le operazioni, che si sono concluse intorno alle ore 11 con la bonifica e la messa in sicurezza del mezzo, la viabilità ha subito dei rallentamenti. Nessuna conseguenza per il conducente, che è rimasto illeso.

Sul posto anche carabinieri della stazione locale.