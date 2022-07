Trattore in fiamme in un'azienda agricola: danni contenuti grazie ai vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni dell'incendio divampato in un'azienda agricola di Zimella.

L'allerta è scattata intorno alle ore 9 di giovedì, per le fiamme divampate su un trattore posteggiato in un capannone aperto adibito a magazzino, situato al civico 875 di via Canova. Sul posto si sono diretti i pompieri da Caldiero supportati da un'autobotte da Verona, raggiunti poi dai colleghi di Lonigo: il rogo è stato velocemente circoscritto dagli operatori, che hanno così evitato danni strutturali e conseguenze peggiori. Alle ore 11 la situazione era tornata in sicurezza, con i vigili del fuoco che stavano ultimando le operazioni di raffreddamento e bonifica, utili ad evitare il riattivarsi di possibili focolai.