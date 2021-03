Le fiamme divampano sul tetto e distruggono una villetta: palazzina inagibile

L'incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì a Brentino Belluno: sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con 5 mezzi e 11 operatori, che hanno lavorato fino a mezzanotte per mettere in sicurezza la zona

Un incendio in abitazione avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 marzo, ha visto i vigili del fuoco intervenire a Brentino Belluno.

Il rogo ha interessato il tetto di una villetta e, poco prima delle 16, in piazza Marconi si sono diretti 5 mezzi, tra cui un'autoscala e 11 uomini, partiti da Bardolino e Verona. Arrivati sul posto, i pompieri si sono subito messo al lavoro per evitare che la porzione abitativa del piano sottostante e la taverna venissero raggiunte dalle fiamme, che in quel momento stavano lambendo il tetto di circa 250 metri quadrati su tre falde e la mansarda della palazzina.

Le operazioni di spegnimento, smassamento e messa in sicurezza sono proseguite fino a mezzanotte: a causa dei danni provocati dall'incendio, l'intera palazzina è stata poi dichiarata inagibile.