San Giovanni Lupatoto, nella notte s'incendia il tetto di una casa

Nottata movimentata quella di ieri, 23 dicembre, per i vigili del fuoco veronesi. All'incendio del carro ferroviario di Verona è seguito un altro rogo che ha interessato il tetto in legno di una casetta a schiera di San Giovanni Lupatoto. L'abitazione è quella di Via Vivaldi 2 ed i pompieri sono intervenuti intorno alle 22.30, con uomini e mezzi dal distaccamento di Caldiero e dalla caserma di Verona ed anche con i volontari di Villafranca. L'intervento si è concluso con lo spegnimento delle fiamme alle 2 di notte. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.