Incendio nella notte domato dai vigili del fuoco: distrutto il tetto di un'abitazione

È scattata nella notte tra domenica e lunedì l'allerta incendio a Malcesine, che ha chiamato all'intervento i vigili del fuoco. Le fiamme infatti si erano sviluppate sul tetto in legno di un appartamento situato al civico 5 di via Caris.

Intorno alle ore 1, quattro mezzi dei pompieri di Bardolino e Verona si sono diretti sul posto e si sono messi al lavoro per domare il rogo, con le operazioni che si sono concluse intorno alle ore 5. Circa 80 metri quadrati di copertura sarebbero andati distrutti e la casa risulta ora inagibile, ma fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 5, mentre non sono ancora chiare le cause che hanno dato vita all'incendio.