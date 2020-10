Fiamme sul tetto di una casa in ristrutturazione, domate dai vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di martedì a Peri di Dolcè, in Valdadige.

Le fiamme sono divampate nella zona del tetto di casa in fase di ristrutturazione intorno alle ore 13, per causa ancora da chiarire. Al civico 166 di via Vecchia Postale si sono dunque diretti i vigili del fuoco di Bardolino e Verona, che si sono immediatamente messi al lavoro per domare il rogo, che potrebbe aver intaccato anche le coperture delle abitazioni vicine, già investite dalla nuvola di fumo che si è creata.

Intorno alle 17 la situazione era sotto controllo, con i pompieri che si trovavano ancora sul posto per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

