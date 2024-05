Divampa un incendio sul tetto della casa, che crolla: salve le abitazioni confinanti

Un incendio scoppiato in un'abitazione, ha portato i vigili del fuoco all'intervento, nella tarda mattinata di giovedì, in via Frittaia a Casaleone.

Ad andare a fuoco, intorno alle 11.30, è stato un appartamento di circa 60 metri quadrati disposto su due livelli e confinante con altre abitazioni: il rogo, di cui ancora non sono note le cause, ha coinvolto sia il tetto che il solaio in legno della casa.

I vigili del fuoco, giunti da Verona e da Legnago con 2 autopompe, 2 autobotti, 1 autoscala e 16 operatori, si sono subito messi al lavoro per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto la coperturacausandone successivamete il crollo, evitando che queste si propagassero alle abitazioni adiacenti attraverso le travi.

Verosimilmente le operazioni si concluderanno solamente in serata con la bonifica degli ultimi focolai presenti tra i detriti del crollo, la verifica delle travi portanti del tetto e la valutazione dei danni alle abitazioni adiacenti, mentre non risultan esserci stati feriti nell'episodio.

Sul posto anche il funzionario di guardia per le indagini sulle cause.