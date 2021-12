Brucia nella notte il tetto di una casa: incendio domato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nella notte tra domenica e lunedì, per un incendio in abitazione segnalato a Cologna Veneta. Tre squadre di Legnago, Lonigo e Verona, si sono dunque dirette in via Santa Giustina, dove le fiamme erano divampate sul tetto di un'abitazione singola ed isolata.

Le operazioni di spegnimento hanno preso il via intorno alle ore 23 del 26 e si sono concluse alle 2.30 circa del 27 dicembre: il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria di una stufa a legna utilizzata per il riscaldamento della casa e avrebbe interessato complessivamente circa 30 metri quadrati di copertura.



. Fortuntamente, nessuna persone risulta essere rimasta ferita dell'episodio.