Le fiamme divampano sul tetto di una villa a Bardolino: 100 metri quadri di copertura distrutti

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento sulle sponde del lago di Garda intorno all'ora di mezzogiorno di domenica 13 marzo, per l'incendio tetto di un'abitazione.

Le fiamme hanno interessato parte del tetto ventilato di una villa in strada del Progno a Bardolino e sul posto, partiti dal distaccamento locale, si sono diretti i pompieri con 2 mezzi e 7 unità, ai quali si è aggiunta una squadra dei volontari di Villafranca: i vigili del fuoco hanno scoperto e tagliato parte della struttura, per evitare il propagarsi del rogo all'intera falda di tetto dello stabile.

Distrutti nell'incendio circa 100 metri quadrati di copertura, per cui si è reso necessario dichiarare inagibile parte del sottotetto interessato. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio e non è stato necessario evacuare nessuna famiglia residente che, al termine dell'intervento è potuta rientrare in casa.

Le operazioni si sono concluse alle ore 14.30 circa e le cause sono al vaglio di personale tecnico del comando dei vigili del fuoco.