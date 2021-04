Poco prima delle 8 di venerdì mattina, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento per un incendio divampato a Veronella.



Secondo quanto riferito, le fiamme si sono sviluppate sul tetto di un edificio di piazza Marconi. I pompieri si sono diretti sul posto con tre mezzi per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area: alle 10.30 le operazioni risultano essere ancora in corso.Fortunatamente non ci sono persone rimaste ferite nell'episodio.