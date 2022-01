Incendio alla Dante Alighieri, trovate aule per far riprendere le lezioni

Perderanno solo un giorno gli studenti della scuola media Dante Alighieri di Verona. Dopo l'incendio, gli alunni riprenderanno le lezioni ad un chilometro in linea d'aria dalla loro scuola, nelle aule della primaria Messedaglia di Via Stradone Antonio Provolo, già da domani, 26 gennaio.

A causa del rogo che la scorsa notte ha coinvolto il plesso scolastico, il Comune di Verona si è dovuto attivare subito per reperire gli spazi idonei alla ripresa delle lazioni. Obiettivo far tornare subito in presenza i ragazzi. Le lezioni sono state sospese solo per oggi e domani riprenderanno regolarmente.

Sono tre le classi che, al momento, verranno trasferite nella vicina scuola, che appartiene allo stesso istituto comprensivo e con lo stesso dirigente, Giovanni Petterlini. Altre due sezioni, invece, sono in didattica a distanza. In totale, un centinaio gli studenti che frequentano le Dante Alighieri. Ed il Comune si è reso disponibile a organizzare il servizio di trasporto nel caso in cui venisse richiesto dalla scuola.

«Il nostro primo pensiero è stato per gli studenti - ha spiegato l'assessore all'istruzione Maria Daniela Maellare - I ragazzi hanno la priorità assoluta. La pandemia ha già tolto loro tanto in questi anni, per questo non volevamo fermare le lezioni in presenza un minuto in più del necessario. Ci siamo immediatamente attivati, in poche ore abbiamo trovato gli spazi idonei e da domani si tornerà in classe. Ci vorrà qualche giorno in più per rendere agibile la Dante Alighieri ma faremo in modo che le verifiche sull’immobile e i lavori proseguano spediti, in modo da far rientrare quanto prima i ragazzi nel loro istituto. Se fosse necessario siamo comunque disponibili a garantire il servizio di trasporto da e per la scuola».

Già nei prossimi giorni, al termine delle indagini, la stanza incendiata verrà isolata dal resto della scuola. L'istituto sarà messo in sicurezza e verranno effettuate le verifiche statiche dell’immobile. Una volta terminati i controlli, le attività potranno riprendere regolarmente. Nel frattempo partiranno i lavori di ripristino della parte danneggiata dalle fiamme.