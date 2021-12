Incendio nello scatinato del condomio: il fumo entra nella casa di un'anziana, che viene salvata dai pompieri

È scattato nel pomeriggio di mercoledì l'allarme che ha portato i vigili del fuoco tra via Arno e via Reno, a Verona, per domare le fiamme che avevano interessato un condominio.

La prima squadra di pompieri veronesi è arrivata sul posto poco dopo le 15.30, seguita poi da altre tre: l'incendio si era sviluppato nella zona degli scantinati e delle autorimesse dell'edificio, per cause verosimilmente accidentali.

Un intenso fumo nero è nato dal rogo, il quale ha messo a repentaglio la vita di una donna anziana affetta da disabilità residente nel condominio. Questo infatti ha invaso la tromba delle scale, che ha svolto la funzione di canna fumaria generando così l'effetto "camino": il fumo è così salito nel vano fino a quando non ha trovato la porta di un appartamento aperta. Si trattava proprio della casa dell'anziana, che è si è letteralmente riempita di fumo al punto che al loro arrivo i vigili del fuoco hanno ipotizzato che l'incendio si fosse sviluppato nell'abitazione.



Alle ore 18 l'intervento era ancora in corso, mentre l'appartamento invaso dal fumo è stato dichiarato inagibile.