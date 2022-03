Brucia nella notte il tetto di un'abitazione a tre piani: inquilini evacuati

I vigili del fuoco di Verona sono riusciti a domare in tre ore l'incendio che si è sviluppato a San Pietro in Cariano e che ha reso non più fruibile il sottotetto, costringendo i residenti a trovare ospitalità altrove

Era da poco passata la mezzanotte tra lunedì e martedì, quandoi vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a San Pietro in Cariano per domare l'incendio sviluppatosi nel tetto di un'abitazione di tre piani.

Le fiamme hanno interessato un camino e un tetto in legno in via della Contea: arrivati sul posto con 9 unità munite di autopompa, autobotte ed autoscala, i pompieri hanno attaccato l'incendio dall'interno dell'appartamento mansardato e dall'esterno con l'utilizzo dell'autoscala. In poco tempo sono riusciti ad avere ragione del rogo, limitando i danni a circa 20 metri quadrati di copertura ed impedendo che si propagasse alle altre unità abitative.

La zona del sottotetto è risultata non più fruibile e gli inquilini hanno dovuto trovare ospitalità altrove. Complessivamente le operazioni di spegnimento e verifica sono durate circa 3 ore.