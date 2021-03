Rotoballe a fuoco in un fienile: i pompieri domani le fiamme e salvano la stalla vicina

Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco scattato nella tarda mattinata di lunedì, per estinguere l'incendio divampato all'interno di un fienile ed impedire alle fiamme di raggiungere la vicina stalla con all'interno una sessantina di mucche.

Il tutto ha avuto luogo intorno alle 13.30 in contrada Vicini di Sotto, a Vestenavecchia. Sul posto si sono dirette una squadra da Caldiero, una da Arzignano e due autobotti da Verona, per domare il rogo che aveva interessato una ventina di rotoballe di fieno. Le operazioni dei pompieri sono proseguite fino a poco dopo le 16, ma alla fine l'incendio è stato domato senza conseguenze per persone e animali: ad innescare il fuoco, potrebbe essere stato un macchinario, ancora "caldo", parcheggiato troppo vicino ad alcuni ciuffi.