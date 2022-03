Fiamme nella palazzina, due auto coinvolte: tre persone salvate dai pompieri

Un incendio divampato nella notte tra mercoledì e giovedì a Rivoli Veronese, ha costretto i vigili del fuoco ad un intervento urgente per trarre in salvo le persone che abitano nell'edificio.

Erano circa le 00.45, quando dal porticato di una palazzina di 2 piani, situata in via Canova, sono divampate le fiamme che hanno coinvolto un'auto alimentata a Gpl lì parcheggiata. Successivamente il rogo si è esteso al garage attiguo, all'interno del quale vi era una seconda vettura.

I vigili del fuoco di Bardolino sono giunti sul posto con 3 mezzi e 11 uomini, dando il via alle operazioni per domare l'incendio e portando in salvo 3 persone che erano rimaste bloccate sul balcone a causa del calore e del denso fumo che, avendo invaso la tromba delle scale, non permetteva loro di uscire. I residenti sono stati portati al sicuro utilizzando la scala italiana, posizionata all'esterno dello stabile, per poi essere affidati alle cure dei sanitari.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono terminate intorno alle ore 5: a causa dei danni provocati dall'incendio, la struttura è stata dichiarata in agibile. Sul posto anche carabinieri della stazione di Caprino Veronese.