Esce fumo dal motore e l'autista fa in tempo a scendere: pulmino in fiamme a Legnago

Nel pomeriggo di venerdì è scattato l'intervento dei vigili del fuoco a Legnago, per un pulmino in fiamme in via del Pontiere.

Intorno alle 17.40, l'autista del mezzo che si dirigeva verso Legnago, si sarebbe accorto che dal vano motore usciva del fumo, quindi ha fermato il veicolo ed è uscito prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

Giunti da Legnago e da Verona con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, i pompieri si sono adoperati per domare il rogo che, oltre ad interessare il pulmino, si stava propagando alla vegetazione della vicina scarpata.

Nel corso delle operazioni, il traffico è stato deviato da carabinieri e polizia locale giunti sul posto. L'intervento si è concluso intorno alle ore 19 con la bonifica e la rimozione del mezzo.