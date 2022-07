Spento dopo tre giorni di attività l'incendio a Fumane, l'appello: «Evitate le fiamme libere»

Si sono concluse dopo quasi 72 ore di attività le operazioni per lo spegnimento dell'incendio che ha visto coinvolti i boschi sopra il Comune veronese di Fumane. «L'incendio è stato domato, - spiega in una nota la Protezione civile - tuttavia bisognerà attendere i prossimi giorni per avere la certezza che non ci siano recrudescenze».

Per tre giorni sono proseguiti quasi senza sosta i lanci degli elicotteri e il lavoro dei volontari a terra della protezione civile. Il grande caldo di queste ore ha reso le operazioni particolarmente complesse, non da ultimo anche per le condizioni difficili del terreno.

L'appello da parte della Protezione civile è quindi quello di usare sempre la massima prudenza: «Invitiamo tutti i cittadini a evitare l'utilizzo di fiamme libere all'esterno e di segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine eventuali incendi, il tempismo è fondamentale per evitare il peggio».