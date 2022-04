Incendio in un'azienda agricola a Palù: bruciano circa cento pneumatici

I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti intorno alle ore 17 di oggi, martedì 19 aprile, a Palù per un incendio che ha interessato un ampio numero di pneumatici. In via Legnago, infatti, all'interno di un azienda agricola, circa cento pneumatici che sarebbero stati utilizzati come contropesi per vincolare dei teloni, sono andati a fuoco.

La colonna di fumo, visibile dalla città, ha allertato gli abitanti del luogo. I pompieri, giunti da Verona con tre mezzi e sette uomini, spiegano di aver lavorato per domare le fiamme che si erano sviluppate nell'area esterna dell'azienda, dove erano per l'appunto accatastati gli pneumatici. In poco meno di due ore, i vigili del fuoco hanno estinto l'incendio grazie all'utilizzo di liquido schiumogeno e hanno messo in sicurezza la zona. Si indaga sulle cause del rogo.