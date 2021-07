Incendio di una cabina elettrica a Parona: traffico ferroviario rallentato e treni cancellati

Dalle ore 9.30 di sabato 24 luglio il traffico ferroviario a Verona è rallentato per accertamenti sulla linea a seguito della segnalazione di un incendio ad una cabina elettrica a Parona. È stato richiesto l'intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Inizialmente il maggior tempo di percorrenza è stato fino a 30 minuti per i treni in viaggio, poi salito a 35 minuti a metà mattina con l'attivazione però del servizio sostitutivo con bus tra Verona e Domegliara e il servizio di smart caring.

Verso le ore 14.30 il traffico è risultato fortemente rallentato, mentre era in corso l'intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. Il maggior tempo di percorrenza è salito fino a 80 minuti per i treni in viaggio. Alcuni treni sono stati cancellati:

R 16673 Bolzano (11:36) - Verona Porta Nuova (13:51)

R 16612 Verona Porta Nuova (14:06) - Bolzano (16:23)

Altri treni sono stati parzialmente cancellati:

RV 3840 Bologna Centrale (10:10) - Brennero (14:56): limitato a Verona Porta Nuova (11:35)

RV 3850 Bologna Centrale (12:10) - Brennero (16:56): limitato a Verona Porta Nuova (13:38)

RV 3841 Bolzano (12:31) - Bologna Centrale (15:58): origine da Verona Porta Nuova (14:26)

RV 3843 Brennero (13:00) - Bologna Centrale (17:58): cancellato tra Bolzano (14:23) e Verona Porta Nuova (16:26)

RV 3844 Bologna Centrale (14:10) - Brennero (15:35): limitato a Verona Porta Nuova (15:35)

RV 3845 Brennero (15:08) - Bologna Centrale (19:55): origine da Verona Porta Nuova (18:26)

R 16035 Bolzano (8:31) - Verona Porta Nuova (10:14): limitato a Domegliara (9:55)

R 16671 Bolzano (9:36) - Verona Porta Nuova (11:51): limitato a Domegliara (11:29)

R 16039 Bolzano (10:31) - Verona Porta Nuova (12:14): limitato a Domegliara (11:55)

R 16844 Verona Porta Nuova (11:06) - Bolzano (13:37): origine da Domegliara (11:22)

R 16610 Verona Porta Nuova (12:06) - Bolzano (14:23): origine da Domegliara (12:22)

R 16679 Bolzano (12:36) - Verona Porta Nuova (14:54): limitato a Domegliara (14:29)

R 16694 Verona Porta Nuova (13:06) - Bolzano (15:23): origine da Domegliara (13:22)

R 16693 Bolzano (15:36) - Verona Porta Nuova (17:51): limitato a Domegliara (17:29)

R 16708 Verona Porta Nuova (16:06) - Bolzano (18:23): origine da Domegliara (16:22)

R 16716 Verona Porta Nuova (18:06) - Bolzano (20:23): origine da Domegliara (18:22)

Alle ore 17 il traffico ferroviario risultava sempre fortemente rallentato ed il lavoro dei tecnici ancora in corso.