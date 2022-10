Scoppia un incendio nella notte in una palazzina nel quartiere Stadio

Momenti di apprensione nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre nel quartiere Stadio a Verona. In base a quanto viene riportato dai soccorritori, infatti, in via Longhena si sarebbe verificato un incendio all'interno di una palazzina. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle ore 4.30 della scorsa notte.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco con cinque mezzi e una dozzina di uomini. Stando alle prime informazioni disponibili non vi sarebbero feriti. I soccorritori hanno comunque proceduto all'evacuazione dello stabille che nel frattempo era stato invaso dal fumo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri ed i mezzi del Suem 118, in particolare un'automedica ed un'ambulanza infermierizzata.