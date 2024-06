Incendio nella notte in una palazzina a Legnago: 19 persone soccorse, salvata una donna

Un incendio ha interessato una palazzina di quattro piani a Legnago nella tarda serata di martedì, nella quale erano presenti 12 appartamenti e 19 persone, che sono state prese in carico per accertamenti dal personale sanitario.

Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 22.30 nella palazzina di via Principe Umberto 1, in un appartamento del quarto piano. Scattato l'allarme, sul posto si sono diretti per primi i vigili del fuoco, i quali, innanzitutto, sono entrati nell'abitazione da cui era partito il rogo, nel quale era presente una donna che aveva trovato rifugio sul balcone e che è stata portata in salvo.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i pompieri di Verona e del distaccamento dei volontari di Bovolone con tre autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 17 operatori, i quali sono entrati nello stabile già parzialmente evacuato, entrando nella casa in fiamme dove era rimasta intrappolata la residente, mentre altri operatori spegnevano le fiamme.

Giunto con ambulanze ed automedica, il personale del 118 si è accertato delle condizioni dei 23 residenti, i quali sono tutti usciti autonomamente dalla proprie abitazioni. Di questi due sono stati portati all'ospedale Mater Salutis, uno dei quali è stato ricoverato in codice giallo: si tratta della donna presente nell'appartamento da cui era divampato il rogo.

Al termine delle operazioni, due appartamenti sono stati dichiarati non agibili: quello da cui sono partite le fiamme e quello sottostante, il cui uso è stato momentaneamente interdetto per le infiltrazioni d’acqua.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio da parte delle squadre sono terminate poco prima delle 4, con il rientro dei residenti negli appartamenti. Sul posto anche i carabinieri.