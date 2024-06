/ Via Principe Umberto

Incendio nella notte in una palazzina a Legnago: 23 persone soccorse

Le fiamme sono divampate intorno alle 22.30 di martedì in un appartamento di via Principe Umberto 1. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, il personale del Suem 118 ed i carabinieri: una persona è stata portata in salvo dopo essere rimasta bloccata in casa