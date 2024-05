Fiamme all'alba in una palazzina a due piani: accorrono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nelle prime ore di mercoledì mattina ad Illasi, in via Mormontea, per domare l'incendio che ha coinvolto una palazzina di circa 180 metri quadrati disposta su due piani.

Le operazioni sono scattate intorno alle 5.45. Le fiamme si sono propagate dal piano terra, utilizzato come garage e magazzino, al cui interno erano stipate merci e materiali di vario tipo.

I pompieri sono arrivati sul posto da Caldiero e Verona con un autopompa, due autobotti e 9 operatori, che si sono adoperati per spegnere il rogo e verificare che ai piani superiori non vi fossero persone coinvolte.

Le operazioni erano ancora in corso nella tarda mattinata di mercoledì, ma non risultano esserci feriti nell'episodio.