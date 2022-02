Palazzina a fuoco nel centro di Verona: intervengono i pompieri

Alle ore 18.50 di venerdì 4 febbraio, i vigili del fuoco riferiscono in una nota di essere intervenuti in vicolo cieco Dietro San Francesco a Verona per l'incendio di un'abitazione. Secondo quanto si apprende, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. I pompieri, giunti da Verona con un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala oltre a nove operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando così che le fiamme si propagassero all'intero tetto e ai tetti adiacenti all'edificio.

La palazzina dove le fiamme hanno avuto origine conta cinque piani ed è ubicata nel cuore del centro storico della città scaligera. Il rogo ha distrutto circa 20 metri quadrati di copertura, per cui i pompieri spiegano che si è reso necessario dichiarare inagibile l'appartamento mansardato della palazzina.

Le cause dell'incendio, secondo quanto riferito dai pompieri, sono probabilmente da far risalire a una canna fumaria e sono in ogni caso tuttora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di minuto spegnimento e bonifica erano ancora in atto nella tarda serata di ieri.