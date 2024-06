Fiamme dal tetto della palazzina fino alla mansarda: appartamento inagibile

Sono durate diverse ore le operazioni dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la palazzina di Bussolengo, dove nella tarda mattinata di giovedì si è sviluppato un incendio.

Le fiamme avevano coinvolto il tetto in legno di un complesso abitativo di tre piani situato in via Borghetto, sviluppandosi presumibilmente in seguito ai lavori di messa in opera della guaina catramata ed espandendosi poi fino a coinvolgere la mansarda sottostante.

17 operatori, 7 mezzi, 2 distaccamenti (Caldiero e Bardolino) in supporto alle squadre della sede Centrale (Verona) e due funzionari, si sono dunque messi al lavoro per spegnere il rogo ed evitare che si propagasse oltre.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 18.30 con la bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dello stabile. A causa dei danni provocati dall'incendio l'appartamento è stato dichiarato inagibile, mentre nessuna persona è rimasta coinvolta.