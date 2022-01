Fiamme in una palazzina di due piani: tetto e solaio distrutti nel rogo

È scattato intorno alle ore 20 di domenica 30 gennaio, l'allerta per un incendio in abitazione che ha portato all'intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre di Verona, Caldiero e Lonigo, con 4 mezzi tra cui un autoscala, si sono dirette in via Crocette di Sopra, nel comune di Arcole, dove le fiamme hanno distrutto una palazzina di due piani, coinvolgendo il solaio e il tetto in legno, oltre agli arredamenti presenti. Fortunatamente non risultano esserci feriti gravi nell'episodio, mentre le operazioni sono terminate intorno a mezzanotte.