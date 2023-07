Incendio in officina, fumo in tutto il capannone: fiamme domate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nella serata di mercoledì nel Comune di Sona, per un incendio divampato in una officina di auto.

Erano circa le ore 20, quando le fiamme si sono sviluppate nell'attività situata in via Edmondo de Amicis, a Lugagnano. Sul posto si sono diretti i pompieri di Verona con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, per spegnere le fiamme che hanno riguardato un’attrezzatura tecnica, mentre il fumo aveva invaso tutto il capannone di quasi 1500 metri quadrati.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta, mentre le cause del principio d’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.