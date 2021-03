Domato dai vigili del fuoco l'incendio scoppiato nell'oasi naturalistica del Busatello

Per spegnere le fiamme si è reso necessario l'impiego degli elicotteri

Un vasto incedio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo, nei pressi della palude dell'oasi naturale del Busatello nel Comune di Gazzo Veronese. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendo è scoppiato attorno alle 14 e sul posto sono intervenuti complessivamente circa una dozzina di unità dei pompieri.

A causa della conformazione paludosa della zona, si è reso necessario l'impiego di elicotteri per versare abbondante acqua sulle fiamme. Sul posto è giunto in supporto anche l'elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Venezia, oltre alle squadre dei pompieri di Legnago e, per un periodo nel corso dell'intervento, anche da Mantova.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono poi concluse a distanza di alcune ore e le squadre sono potute rientrare attorno alle ore 18.30. L'oasi del Busatello ha un'area molto vasta di circa 81 ettari che si estende tra le Regioni del Veneto e della Lombardia, ricompresa nelle rispettive province di Verona e Mantova.